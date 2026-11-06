Agostinelli avverte Allegri: «Può essere uno spartiacque». Poi esalta Gattuso: «Una macchina perfetta» – Lazio News 24

L’ex Lazio analizza la sfida del Maradona: l’ex allenatore considera delicata la posizione di Massimiliano Allegri e sottolinea lo straordinario momento della formazione biancoceleste guidata da Gennaro Gattuso

La sfida tra Napoli e Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, potrebbe rappresentare un passaggio importante per il futuro della formazione partenopea. Ne è convinto Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Stile TV durante la trasmissione Salite sulla giostra. L’ex allenatore ha analizzato le difficoltà attraversate dalla squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sui risultati negativi e sulle numerose assenze che stanno condizionando il rendimento degli azzurri. Di tutt’altro tenore, invece, il giudizio sulla Lazio di Gennaro Gattuso, descritta come una squadra estremamente organizzata e capace di esprimere un calcio efficace. Dichiarazioni che contribuiscono ad aumentare l’attenzione su uno degli incontri più interessanti dell’undicesima giornata di Serie A 2026/2027.

Agostinelli vede Allegri in difficoltà: «Situazione molto delicata»

Il primo argomento affrontato da Andrea Agostinelli riguarda il momento del Napoli, chiamato a reagire dopo le ultime delusioni. Secondo l’ex tecnico, la partita contro i biancocelesti potrebbe assumere un peso particolarmente significativo per la situazione della panchina partenopea.

SULLA POSIZIONE DI ALLEGRI – «La situazione di Allegri è molto delicata, questo è il peggior momento del Napoli degli ultimi anni. La gara con la Lazio può essere da spartiacque e se perdesse, ci sarebbero degli scenari abbastanza sicuri per il Napoli».

Una valutazione netta, che evidenzia quanto Agostinelli ritenga importante il prossimo appuntamento. Le sue parole rappresentano un’opinione sulla situazione dell’allenatore e non una conferma dell’esistenza di decisioni societarie già prese.

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L’ex Lazio sugli infortuni: le assenze non bastano a giustificare i risultati

Un altro tema centrale dell’intervento riguarda le difficoltà fisiche incontrate dai calciatori del Napoli. Gli infortuni hanno certamente complicato la gestione della rosa per Massimiliano Allegri, limitando le possibilità di scelta e la continuità nelle formazioni. Per Agostinelli, tuttavia, le indisponibilità non possono rappresentare l’unica spiegazione del rendimento negativo della squadra.

SUGLI INFORTUNI DEL NAPOLI – «Questa squadra va detto che ha tanti alibi, è un record aver avuto tutti questi infortuni, ma questo non può bastare per giustificare i risultati così negativi del Napoli».

L’analisi dell’ex allenatore pone quindi l’accento sulla necessità di trovare risposte anche sotto il profilo del gioco e dell’atteggiamento. La partita contro la Lazio offrirà agli azzurri l’opportunità di cercare una reazione davanti al proprio pubblico.

Agostinelli esalta Gattuso: «Sta guidando una macchina perfetta»

Completamente diversa la valutazione di Andrea Agostinelli sul momento della Lazio. L’ex tecnico ha elogiato il lavoro svolto da Gennaro Gattuso, protagonista di un eccellente avvio di stagione sulla panchina biancoceleste.

La formazione capitolina si presenta alla trasferta del Maradona dopo il successo contro il Cagliari, con l’obiettivo di proseguire la propria serie positiva.

SULLA LAZIO DI GATTUSO – «Gattuso sta guidando una macchina perfetta, quale è la Lazio ma per la legge dei grandi numeri, la paura che possa arrivare una disgrazia c’è sempre. Questo pensano a Roma, anche se sono convinti che a Napoli domani possa fare risultato pieno».

Parole che testimoniano la considerazione dell’ex allenatore per il lavoro del tecnico biancoceleste. Allo stesso tempo, Agostinelli richiama l’attenzione sulla necessità di non dare nulla per scontato, soprattutto in una partita contro una squadra determinata a riscattarsi.

Gattuso cerca conferme al Maradona: una sfida dal peso importante

La partita di domenica metterà di fronte due formazioni che attraversano momenti differenti. Da una parte il Napoli, reduce dalla sconfitta europea contro il Porto e alla ricerca di una risposta convincente. Dall’altra la Lazio, che punta a confermare quanto di positivo mostrato nelle prime dieci giornate di campionato.

Per Gattuso, la trasferta rappresenterà un esame importante per verificare la capacità della squadra di mantenere intensità, organizzazione e concretezza anche contro un avversario di valore. Per Allegri, invece, l’appuntamento assume un significato particolare alla luce delle difficoltà evidenziate nelle ultime settimane.