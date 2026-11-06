Lazio, Gattuso torna a Napoli da ex: quattro precedenti contro gli azzurri! Il bilancio e quella vittoria speciale in Coppa Italia

L’ex CT dell’Italia ritrova il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: il tecnico biancoceleste ha affrontato quattro volte i partenopei da allenatore del Milan, conquistando una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Tutti i precedenti

La sfida tra Napoli e Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, avrà un significato particolare per Gennaro Gattuso. L’allenatore biancoceleste tornerà infatti nello stadio della squadra che ha guidato tra dicembre 2019 e maggio 2021, vivendo un’esperienza importante della propria carriera. Un appuntamento ricco di significati, nel quale il tecnico calabrese cercherà di confermare l’ottimo rendimento della Lazio in questo avvio di stagione. Non sarà però il suo primo confronto con gli azzurri da avversario: Gattuso ha già affrontato il Napoli quattro volte, tutte sulla panchina del Milan, ottenendo una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Un bilancio complessivamente equilibrato, con un particolare significativo: l’unico successo è arrivato in Coppa Italia, grazie a una doppietta di Krzysztof Piątek.

Gattuso ritrova il Napoli: tutti i quattro precedenti da allenatore

I precedenti tra Gennaro Gattuso e il Napoli risalgono alle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, quando l’attuale tecnico della Lazio allenava il Milan.

Il bilancio complessivo è di una vittoria, due pareggi e una sconfitta, considerando gli incontri disputati tra Serie A e Coppa Italia. I dati confermano una particolarità: Gattuso non ha mai battuto il Napoli in campionato, mentre è riuscito a imporsi nell’unico confronto disputato in Coppa Italia.

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Il tecnico e l’unica vittoria contro il Napoli: la doppietta di Piątek

Il successo più importante di Gattuso contro il Napoli risale al 29 gennaio 2019, quando il suo Milan affrontò gli azzurri nei quarti di finale di Coppa Italia. A decidere l’incontro fu Krzysztof Piątek, autore di una doppietta nei primi 27 minuti. L’attaccante polacco sbloccò il risultato all’11’ e realizzò il raddoppio al 27′, regalando ai rossoneri una vittoria per 2-0.

In quell’occasione, sulla panchina del Napoli sedeva Carlo Ancelotti, allenatore con il quale Gattuso aveva condiviso molti successi durante la propria carriera da calciatore. Una serata particolarmente significativa per il tecnico calabrese, che conquistò la qualificazione alla semifinale della competizione eliminando una formazione di alto livello.

Gattuso senza vittorie in Serie A contro il Napoli: due pareggi e una sconfitta

Se si considerano esclusivamente i precedenti di campionato, il bilancio di Gennaro Gattuso contro il Napoli diventa meno favorevole. Nelle tre partite disputate in Serie A, il tecnico ha infatti ottenuto due pareggi e una sconfitta, senza mai conquistare i tre punti. Il primo confronto risale al 15 aprile 2018, quando il Milan pareggiò 0-0 contro il Napoli di Maurizio Sarri.

Nella stagione successiva arrivò invece la sconfitta per 3-2 al San Paolo. I rossoneri si portarono avanti di due reti grazie a Giacomo Bonaventura e Davide Calabria, prima di subire la rimonta firmata dalla doppietta di Piotr Zieliński e dal gol decisivo di Dries Mertens. L’ultimo precedente in campionato, disputato il 26 gennaio 2019, terminò nuovamente 0-0. Tre partite nelle quali le squadre di Gattuso realizzarono complessivamente due reti, subendone tre.

Il ritorno di Gattuso al Maradona: dall’esperienza azzurra alla sfida con Allegri

La trasferta di domenica rappresenterà anche un ritorno al passato per Gennaro Gattuso, protagonista di un’importante esperienza sulla panchina del Napoli. Arrivato nel dicembre 2019 per sostituire Carlo Ancelotti, il tecnico calabrese guidò la formazione partenopea fino al termine della stagione 2020/2021.

Il momento più importante della sua esperienza azzurra fu la conquista della Coppa Italia nel giugno 2020, ottenuta superando la Juventus ai calci di rigore nella finale disputata allo stadio Olimpico.

Adesso Gattuso si prepara a tornare al Maradona con un obiettivo completamente diverso: conquistare punti importanti per la Lazio e proseguire l’eccellente avvio di campionato. Dall’altra parte troverà Massimiliano Allegri, un allenatore contro il quale ha perso tutti e cinque i precedenti confronti in panchina.

Napoli-Lazio sarà dunque una partita dal doppio significato per Gattuso: la possibilità di conquistare la prima vittoria in Serie A contro gli azzurri e quella di interrompere la serie negativa nei confronti di Allegri. Due motivazioni che rendono ancora più interessante il ritorno del tecnico biancoceleste nello stadio che lo ha visto protagonista per quasi un anno e mezzo.