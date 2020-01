Brescia, Lanna: «Risultato non meritato, ma la Lazio è fortissima»

Alla fine di Brescia-Lazio, il mister in seconda dei padroni di casa è intervenuto durante il post partita

La Lazio vince per 1-2 al Rigamonti di Brescia e resta in vetta alla classifica. A Sky Sport è intervenuto Lanna, data la squalifica di Corini.

Ecco cosa ha detto il mister in seconda del Brescia ha detto: «Non è un risultato meritato perché la squadra ha fatto bene, abbiamo concesso pochissimo alla Lazio. Peccato perdere la partita al 92′, siamo stati in partita fin alla fine ed abbiamo fatto una partita importantissima contro una grandissima squadra. Balotelli sta facendo un percorso di crescita importante anche dal punto di vista fisico, ci sta dando tanto e siamo contenti du lui. Può crescere ancora. Tonali non so dove sarà fra dieci anni, ha fatto benissimo anche da interno e peccato che lo abbiamo dovuto togliere. Questa è la strada giusta. Sandro Tonali è bravo e può stare in qualsiasi posizione del campo, può solo che crescere».



Le parole di Lanna in conferenza stampa

«Non ci gira bene in questo momento, abbiamo fatto una bella partita. Siamo anche ripartiti bene, abbiamo avuto una buona occasione con Bisoli. L’amarezza è per i ragazzi che hanno dato tutto e ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Possiamo competere al nostro scudetto che è la salvezza. Tonali aveva qualche problemino, ha chiesto lui il cambio. Non mi sento di dire nulla sull’arbitro, l’espulsione e il rigore c’era. Siamo amareggiati. La Lazio è una squadra fortissima, riesce a portare dalla sua parte le partite negli ultimi minuti. Ha tante frecce nell’arco, tanti bravissimi a volte rimangono fuori. Anche per questo la nostra prestazione è stata ottima. Nel secondo tempo siamo stati qualitativi nell’uscita, poi negli ultimi minuti è normale che venga meno la lucidità».