Breda: «Gattuso ha sempre avuto carattere e personalità! Sta facendo un percorso di crescita importante»

Roberto Breda, ex compagno di Gattuso, ha elogiato la personalità e le doti del tecnico! Le dichiarazioni

Il percorso di Gennaro Gattuso continua a raccogliere apprezzamenti anche da chi lo ha conosciuto da vicino durante la carriera da calciatore. A parlare del tecnico della Lazio è stato Roberto Breda, suo ex compagno ai tempi della Salernitana, intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Quest’ultimo ha ricordato le qualità umane e caratteriali di Gattuso quando era ancora un giocatore, soffermandosi poi sulla sua evoluzione come allenatore. Breda ha evidenziato la determinazione, la leadership e la capacità di trasmettere valori al gruppo che hanno sempre contraddistinto il percorso di Ringhio, oggi alla guida della formazione biancoceleste.

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«Rino prima di arrivare al Milan era alla Salernitana con me e in quel periodo ero il suo capitano. Non aveva ancora raggiunto grandi traguardi, ma si potevano già percepire alcune qualità importanti. Aveva carattere, personalità, sicurezza nei propri mezzi e una mentalità particolare. Salerno è una piazza che ti dà tanto, ma allo stesso tempo ti chiede molto, e lui era sempre pronto mentalmente ad affrontare qualsiasi situazione. Non si è mai lamentato, non ha mai cercato scuse o giustificazioni: ha sempre avuto la voglia di trovare soluzioni, superare gli ostacoli e migliorarsi continuamente. Da allenatore ha saputo trasformare le difficoltà vissute in esperienza, sta facendo un percorso di crescita importante, continua a studiare e lavora ogni giorno per migliorarsi».