Brambati: «Per me Milinkovic è da Juve. La domanda da porsi è...»

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Sergej Milinkovic-Savic. Le dichiarazioni del procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Sergej Milinkovic-Savic.

PAROLE – «Ho lavorato 8 anni alla Juve come osservatore e mi hanno insegnato a seguire un giocatore nella sua crescita. Mi è sempre stato detto che andava detto se è o men oda Juve. Per me è da Juventus, per quello che ho visto in questi anni alla Lazio. Quando la Lazio è riuscita a sottrarre alla Juve forte la Supercoppa, Milinkovic era dalla sua parte e giocò molto bene, quindi vuol dire che ci può stare alla Juve. Il ragazzo ha ancora oggi le stesse motivazioni alla Lazio? E’ questa la domanda da porsi»