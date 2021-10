Brambati su Lazio-Inter: «Qualche nerazzurro andava squalificato». L’ex calciatore torna sul match di sabato

A quasi una settimana da Lazio-Inter, si continua a discutere riguardo al gol di Felipe Anderson e alle polemiche che ne sono derivate. Ai microfoni di TMW Radio, ne ha parlato il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati:

«La formazione di Inter-Juventus l’ha fatta il giudice sportivo. Quello che si è visto dopo il gol segnato da Anderson e a fine partita, non è ammesso che arbitro e giudice non abbiano preso provvedimenti, è stato uno scempio da far west. Qualche giocatore dell’Inter andava squalificato»