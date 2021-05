Brambati consiglia Inzaghi: «Conosce l’ambiente, sono per il rinnovo»

Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore, ha parlato del possibile rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore. Le sue parole su Inzaghi e la Lazio.

«Ero anche io per il rinnovo, è più un rischio per lui che per la società. È un allenatore che conosce l’ambiente come le sue tasche e sa muoversi. Ed è importante per una società che ho sempre stimato per il suo progetto tecnico. È l’unica società che ha alzato qualche trofeo negli ultimi anni e ha valorizzato tantissimi calciatori. Ora deve trovare una collocazione più importante e fare uno step in avanti».