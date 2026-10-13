Braglia: «Lazio? Non parlerei né di miracolo, né di illusione, ma di un grande lavoro portato avanti da Gattuso»

Simone Braglia, ex portiere, ha elogiato l’operato di mister Gennaro Gattuso in casa Lazio! Tutte le dichiarazioni

La Lazio continua a raccogliere consensi per il rendimento mostrato in questo avvio di stagione. Nel corso della trasmissione Maracanà, in onda sulla radio di TMW, l’ex portiere Simone Braglia ha analizzato il momento della formazione biancoceleste, soffermandosi in particolare sul lavoro svolto da Gennaro Gattuso. L’ex estremo difensore ha indicato la Lazio tra le principali sorprese del campionato, riconoscendo al tecnico diversi meriti per aver costruito un gruppo competitivo e capace di esprimere personalità. Le dichiarazioni le trovate di seguito:

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«Non parlerei né di miracolo né di illusione, ma di un grande lavoro portato avanti da Gattuso, che è riuscito a costruire un gruppo e a restituire motivazioni anche a giocatori che sembravano averle perse. Bisogna riconoscere i meriti di un allenatore che, nonostante i dubbi iniziali, sta facendo molto bene. Lo conosco dai tempi di Perugia e so cosa può dare: ha portato umanità all’interno della squadra, insieme a maggiore consapevolezza. Per questo la Lazio potrebbe ripetere quanto fatto dal Como lo scorso anno e arrivare tra le prime quattro, anche se ci sono squadre più blasonate e meglio attrezzate. Con l’autostima che ha acquisito e una sola partita a settimana, può davvero rappresentare la sorpresa del campionato».