Infermeria Lazio, controlli medici in programma lunedì. Sotto la lente Taylor, Šutalo e gli altri infortunati: le ultime novità

Non c’è tregua sul fronte infermeria per i biancocelesti proprio nelle ore che accompagnano l’avvicinamento alla sfida contro il Torino. Si sa che Kenneth Taylor alza bandiera bianca e non sarà della partita contro i granata, andando ad allungare un elenco di indisponibili che comprendeva già Josip Šutalo, Nuno Tavares e Adam Marusic.

Quattro defezioni pesanti tra difesa, fasce e centrocampo che restringono le rotazioni di Gennaro Gattuso sul campo, mentre lo staff medico della Lazio ha fissato un nuovo ciclo di controlli decisivi nella giornata di lunedì per fare piena luce sull’entità dei rispettivi problemi fisici e verificare eventuali miglioramenti del quadro clinico, riporta Il Corriere dello Sport.

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Il lungo stop di Josip Šutalo nella Lazio e la corsa di Nuno Tavares verso il derby

All’interno di questo quadro sanitario complesso emergono però orizzonti temporali molto diversi tra i lungodegenti della Lazio. Per Šutalo, infatti, si prospetta un’assenza ben più prolungata, con il rientro sul campo che slitta direttamente al 2027, privando la retroguardia di un centrale di esperienza.

Decisamente più ravvicinato è invece l’obiettivo di Nuno Tavares, che ha messo nel mirino il derby con la volontà di bruciare le tappe e tornare a spingere sulla corsia mancina nei novanta minuti più sentiti dell’anno.

L’attesa di Adam Marusic nella Lazio per il via libera a Gennaro Gattuso

Prospettive incoraggianti riguardano anche Adam Marusic, che attende il definitivo via libera dello staff medico per rientrare a pieno regime nelle rotazioni della Lazio. Il suo recupero permetterebbe a Gennaro Gattuso di ritrovare immediatamente una soluzione affidabile e duttile su entrambe le fasce.