Arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria dopo gli ultimi esami strumentali. Nessuna lesione per Davide Frattesi, migliorano Mattia Zaccagni e Nuno Tavares. Restano da valutare Šutalo e Marusic: tutte le novità in vista del Lecce

La Lazio può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di apprensione per le condizioni dei propri giocatori. Gli accertamenti effettuati lunedì 16 novembre hanno fornito indicazioni incoraggianti, soprattutto per Davide Frattesi, rientrato anticipatamente dagli impegni con la Nazionale italiana. La risonanza magnetica ha infatti escluso lesioni muscolari, evidenziando soltanto un affaticamento. Una notizia importante per Gennaro Gattuso, che potrebbe recuperare il centrocampista già per la sfida contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre. Segnali positivi arrivano anche da Mattia Zaccagni e Nuno Tavares, entrambi in miglioramento rispetto ai precedenti controlli. Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste dovrà comunque gestire con attenzione i rientri, considerando il calendario particolarmente impegnativo che attende la squadra nelle prossime settimane.

Frattesi senza lesioni: possibile convocazione contro il Lecce

La notizia più importante riguarda Davide Frattesi, il cui infortunio aveva destato preoccupazione dopo la partita disputata con la Nazionale contro la Francia. Il centrocampista era tornato anticipatamente a Roma dopo che i primi accertamenti avevano evidenziato un edema muscolare, facendo temere uno stop prolungato.

Gli esami effettuati il 16 novembre hanno però fornito un responso rassicurante. La Lazio, attraverso il proprio bollettino medico, ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni, precisando che le condizioni del giocatore saranno monitorate nei prossimi giorni.

Frattesi potrebbe dunque essere convocato per la partita contro il Lecce, ma la decisione non è ancora stata presa. Molto dipenderà dalle risposte che arriveranno durante gli allenamenti e dalla possibilità di riprendere il lavoro senza avvertire fastidi.

Secondo il Corriere dello Sport, Gattuso potrebbe anche scegliere di preservarlo, evitando qualsiasi rischio in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati.

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Tavares recupera dall’infortunio: derby nel mirino, ma resta la cautela

Notizie incoraggianti arrivano anche da Nuno Tavares, fermatosi durante la trasferta contro il Napoli a causa di una lesione muscolare. Gli ultimi accertamenti hanno evidenziato un miglioramento delle condizioni del terzino portoghese, che sta proseguendo regolarmente il programma fisioterapico.

La prima prognosi aveva indicato un periodo di stop vicino al mese, ma i progressi registrati potrebbero permettere di valutare un rientro anticipato. Tra gli obiettivi del giocatore resta il derby, anche se la sua disponibilità per quella partita non è ancora certa.

Soltanto i prossimi controlli potranno chiarire quando il laterale sarà nelle condizioni di tornare ad allenarsi con il gruppo. Nel frattempo, Alfonso Pedraza dovrebbe continuare a rappresentare la principale alternativa sulla corsia sinistra.

Preoccupano Šutalo e Marusic: nuovi controlli per i due difensori

Se le condizioni di Frattesi, Zaccagni e Tavares lasciano spazio all’ottimismo, restano invece da chiarire le situazioni di Josip Šutalo e Adam Marusic. Il difensore croato è alle prese con il problema muscolare accusato contro il Napoli, che aveva inizialmente fatto temere uno stop piuttosto lungo.

Secondo il Corriere dello Sport, non è escluso che il suo rientro possa slittare fino a gennaio, ma saranno gli ulteriori esami a definire l’entità dell’infortunio. Situazione differente per Marusic, rientrato anticipatamente dagli impegni con la Nazionale montenegrina.

Il laterale ha avvertito nuovi fastidi in una zona già interessata da precedenti problemi fisici. Anche in questo caso saranno necessari ulteriori accertamenti prima di formulare previsioni attendibili sui tempi di recupero. Per il momento, Diogo Leite rappresenta una possibile soluzione per sostituire Šutalo nel reparto arretrato.

Rovella e Gudmundsson tornano disponibili: Gattuso prepara le scelte contro il Lecce

In mezzo alle difficoltà dell’infermeria arrivano anche due recuperi importanti: Nicolò Rovella e Albert Gudmundsson sono nuovamente a disposizione. Il centrocampista potrà offrire un’alternativa in più nella gestione delle rotazioni, mentre l’islandese rappresenta una soluzione per il reparto offensivo.

Gudmundsson non ha ancora raggiunto la migliore condizione fisica dopo il problema alla spalla, ma ha già ripreso a giocare durante l’amichevole disputata nella sosta. Secondo il Corriere dello Sport, contro il Lecce dovrebbe partire titolare Tijjani Noslin sulla fascia sinistra, con Gudmundsson pronto a subentrare nella ripresa.

Al centro dell’attacco, invece, dovrebbe essere confermato Andrea Pinamonti. Il ritorno di alcuni giocatori permetterà a Gattuso di avere maggiori alternative, anche se la gestione dei minutaggi resterà fondamentale.