Bove: «Voglio giocare ancora. Forse andrò all'estero»

L’ex centrocampista della Roma ha rivelato delle importanti novità in merito a quello che potrebbe essere il suo futuro da calciatore

L’ex centrocampista della Roma e attuale giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale podcast BSMT, dove ha svelato anche alcuni aneddoti legati al futuro.

LE PAROLE – «Naturalmente per la legge italiana giocare col defibrillatore non è consentito, quindi nel caso mantenessi il defibrillatore non potrò giocare nel nostro campionato. All’estero se firmi ti prendi la responsabilità. Avrò da fare delle visite importanti che mi diranno se ci fosse una possibilità di toglierlo e che controlli devo fare. Non mi precludo niente. Alla fine conta la mia salute mentale, perché se io non mi sento sicuro senza defibrillatore si parla del niente. Proverò a giocare nuovamente, lo devo alla mia famiglia e ai sacrifici che ho fatto, ma anche per l’età che ho. Ovviamente devo avere l’ok dei dottori »