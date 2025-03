Bologna Lazio, probabile formazione per la sfida al Dall'Ara

La probabile formazione della Lazio di Baroni nel prossimo match di Serie A contro il Bologna: ecco come potrebbero presentarsi i biancocelesti

La Lazio si prepara con grande meticolosità per il match di Serie A contro il Bologna previsto per domenica 16 marzo alle ore 15:00. Questa sfida nelle zone alte della classifica potrebbe nascondere diverse insidie per i capitolini che dovranno studiare al meglio la gara per evitare brutte sorprese. Nel frattempo Gianluca Di Marzio ci suggerisce quali potrebbero essere gli undici titolari biancocelesti nel match al Dall’Ara:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni