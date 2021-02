Bologna Lazio, Immobile fallisce dal dischetto: secondo errore stagionale

Nella sfida di campionato tra Bologna e Lazio, Ciro Immobile manca il colpo del vantaggio sbagliando un calcio di rigore

Sembrava mettersi sulla giusta strada per i biancocelesti la sfida tra Bologna e Lazio, con un calcio di rigore assegnato per un fallo subito da Joaquin Correa. Purtroppo, la squadra di Simone Inzaghi non ha potuto festeggiare.

Infatti, il penalty calciato da Ciro Immobile si è spento tra le braccia di Łukasz Skorupski, portiere rossoblù. Questo è il secondo errore dal dischetto per il bomber della Lazio, dopo quello contro il Milan.