Bodo Glimt Lazio, Baroni per il match in Norvegia potrà contare sul rientro di un titolare: ecco di chi si tratta

Bodo Glimt Lazio, per la sfida contro la squadra norvegese il tecnico potrà contare sul rientro di un titolare: ecco di chi si tratta

Finalmente ci siamo ancora poche ore e la Lazio potrà tornare in campo, e lo farà nel terribile gelo di Bodo contro la formazione giallonera di Knutsen. Per il match contro i norvegesi però arrivano delle ottime notizie per mister Baroni.

Il tecnico biancoceleste secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, potrà contare su Romagnoli il quale era assente nella sfida di domenica contro l’Atalanta per febbre. Il difensore è una vera e propria certezza per le aquile visto che ha segnato 3 gol in questa edizione di Europa League, risultando il secondo marcatore migliore dopo Pedro fermo a quota 4.

Il quotidiano conclude scrivendo che l’unico dubbio che alberga nella testa di Baroni, è quello su chi possa essere il compagno di reparto dell’ex giocatore di Milan e Roma per il match di stasera