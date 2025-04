Biglietti Lazio Juve, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: data e orario. I dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio in vista della sfida con la Juve.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica che dalle ore 10:00 di venerdi 2 maggio saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato in casa contro la Juventus, in programma sabato 10 maggio alle ore 18:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso

