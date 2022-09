Biglietti Lazio-Feyenoord: il dato sui tagliandi venduti

Non tantissima affluenza dei tifosi biancocelesti per la gara di questa sera contro il Feyenoord: sono poco più di 15 mila i biglietti venduti

L’Olimpico è pronto ad accogliere la Lazio questa sera per la gara contro il Feyenoord, esordio in Europa League per gli uomini di Sarri.

Come riporta Il Messaggero, sono poco sopra i 15mila i biglietti venduti per la sfida. Non il pubblico delle grandi occasioni dunque ma i tifosi presenti non faranno mancare la propria vicinanza.