Biglietti Juventus Lazio in vendita: info e prezzi per il settore ospiti dell’Allianz Stadium di Torino

La S.S. Lazio comunica che da oggi, martedì 22 agosto, sono messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Juventus-Lazio in programma sabato 16 settembre delle ore 15:00 all’ALLIANZ STADIUM di Torino.

Questi i dettagli della vendita:

– capienza di 2.099 posti al prezzo unico di €45 + commissioni web;

– fine vendita ore 19:00 di venerdì 15 settembre.

Limitazioni:

– OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO MILLENOVECENTO

– DIVIETO DI ACQUISTO PER I RESIDENTI DELLA REGIONE LAZIO DEI SETTORI DELLA JUVENTUS.

In attesa delle determinazioni dell`O.N.M.S. e della riunione del GOS i biglietti potranno essere acquistati dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione Millenovecento, esclusivamente dal sito della Juventus.

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni di seguito comunichiamo gli indirizzi dove si potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell`albo nazionale pubblicato nel sito dell`O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell`autorizzazione ma permane l`obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO.

mail: richiesta.striscioni@juventus.com

fax: 011.6563.9257