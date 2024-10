Biglia: «La Lazio di Baroni mi piace e sta trovando un buon equilibrio. Su Rovella e Castellanos mi sento di dire questo»

Biglia, l’ex calciatore biancoceleste ha analizzato e commentato la situazione della Lazio soffermandosi sul mister toscano e non solo

Intervenuto ai microfoni di TMW, Lucas Biglia alla luce di questi primi match della Lazio che le hanno consentito di avere ottimi risultati, elogia la squadra di Baroni considerando che l’argentino è anche un ex. Ecco le sue considerazioni sui biancocelesti

PAROLE – È una squadra importante e ti aspetti sempre qualcosa in più. Penso che abbia trovato un grande equilibrio con Baroni. Mi aspetto faccia un bel campionato. Castellanos? Spero il meglio per lui. È andato in Nazionale può dare una mano importante. Rovella è un giovane importante. Secondo me sarà importante anche per la Nazionale