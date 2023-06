Biasin duro su Mancini: «Non possiamo permetterci di fare i permalosi». Le parole del giornalista sul ct della Nazionale

Nell’editoriale di Fabrizio Biasin, il giornalista parla delle decisioni di Mancini in Nazionale. Le sue parole:

PAROLE– «Mancini che convoca Bonucci e non per fargli fare il senatore nello spogliatoio, ma per farlo giocare, quando chiunque ha capito che il buon Leo ha passato la mano da tempo e attualmente vale la metà dei vari Romagnoli e Casale, lasciati a casa senza un vero perché dopo una stagione eccellente alla Lazio. E ci spieghi perché Zaccagni, uno dei migliori 5 giocatori per rendimento dell’ultima Serie A non trova spazio? Ok, forse in passato si è comportato male, ma noi siamo quelli che non vanno al Mondiale da un’era geologica e non possiamo permetterci di fare i permalosi »