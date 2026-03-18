Bianchini (osteopata) su Zaccagni: «Il rientro in Coppa Italia non è un miraggio. Il suo stop va…»

L’osteopata Riccardo Bianchini ha commentato le condizioni di Mattia Zaccagni e il probabile rientro. Le sue parole

Nuovo stop per Mattia Zaccagni, punto di riferimento per la Lazio di Maurizio Sarri. Intervenendo ai microfoni di Radiosei, l’osteopata Riccardo Bianchini ha commentato le condizioni del capitano biancoceleste:

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INFORTUNIO – «Il vasto mediale è un muscolo che non di frequente si lesiona. Non è il più importante, ma è il muscolo rivelatore del ginocchio, lo stabilizza. Diciamo che solitamente quello che, invece, si distrae di più è il retto femorale. È come se avesse avuto un problema in ricaduta, una distrazione di ammortamento. Un trauma può anche essere distrattivo, non per forza a seguito di un colpo. Se fosse un trauma da contusione sarebbe stato specificato dal bollettino medico ufficiale».

CONDIZIONI – «Questo manifesta ancora una volta come il ragazzo abbia dei problemi appena arriva al massimo dello sforzo. Adduttore, oblioquio, pubalgia, vasto mediale, c’è sempre qualcosa che torna al massimo sforzo che collego anche all’operazione di inizio stagione. Lui adesso sta avendo un focus di problematiche muscolari a seguito dal problema all’alluce non ben gestito diversi mesi fa che ha provocato una serie di squilibri posturali che non ha ancora risolto».

RECUPERO COPPA ITALIA – «Non è un miraggio. Una lesione di medio grado viene smaltita dalle 4 alle 6 settimane».