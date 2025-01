Bernabé Lazio, il Corriere della Sera: «Chiuso nella propria stanza di Formello, dà segni di profondo strazio». La rivelazione

Bernabè Lazio, l’ex falconiere biancoceleste alla luce del licenziamento del club risulta essere rinchiuso nel centro sportivo delle aquile

A tenere banco in casa Lazio è il caso legato all’ex falconiere Bernabè e il suo intervento chirurgico che ha fatto discutere, al tal punto di far prendere seri provvedimenti dal club biancoceleste verso di lui. Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, Bernabè risulterebbe essere rinchiuso nel centro sportivo di Formello dove sta passando la convalescenza post operazione, dando profondi segni di strazio e di incertezza per la sua incolomità