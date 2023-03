Bergomi: «Problema attaccanti? Anche Immobile fa fatica in Nazionale»

Arrivano anche le parole dello Zio, sulla situazione degli Azzurri nel reparto offensivo

Beppe Bergomi conosce bene l’Italia, e ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento delicato che sta vivendo la Nazionale.

LE PAROLE- «L’atteggiamento è stato positivo nel secondo tempo. Sicuramente Mancini nello spogliatoio avrà detto qualcosa, toccato le corde giuste. Però posso anche pensare che si possa cambiare qualcosa, perché a centrocampo noi abbiamo degli interpreti bravi. Possiamo completare un centrocampo diverso da quello che ci ha fatto vincere perché siamo riconoscenti, ma possiamo anche cambiare e capire che si può giocare anche in un’altra maniera. Questo secondo me è l’importante. Poi davanti vedremo le scelte. Retegui? Sospendo il giudizio, il primo tempo era critico. Dopo ha fatto un buon gol, ma oggi la fase offensiva ha espresso poco. La difficoltà della Nazionale di Mancini è il centravanti. Anche Immobile fa fatica, chi è andato a giocare li non ha fatto sempre grandi gol. Qualche cambiamento me lo aspetto»