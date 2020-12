La Lazio prova a rilanciarsi in campionato e cerca i 3 punti in trasferta contro il Benevento: segui su DAZN la partita e altri 2 impegni dei biancocelesti ad un prezzo speciale

In attesa di mettersi alla prova nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, con l’affascinante sfida degli ottavi di finale che la vedrà opposta al Bayern Monaco, la Lazio prova a rilanciarsi anche in Serie A e cerca i 3 punti nella trasferta della 12ª giornata contro il Benevento. Di fronte l’un contro l’altro sulle due panchine i due fratelli Inzaghi, Simone e Pippo. L’Aquila è 9ª in classifica in Serie A con 17 punti, i sanniti occupano il 15° posto a quota 11. La partita Benevento-Lazio si giocherà martedì 15 dicembre 2020 nello scenario dello Stadio Comunale Ciro Vigorito di Benevento, e sarà la prima di 3 gare dei biancocelesti trasmesse da DAZN.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida Benevento-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. I clienti potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Benevento-Lazio sarà visibile sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara della 12ª giornata di Serie A sarà soltanto una delle 3 gare dei biancocelesti visibili su DAZN nel prossimo mese:

12ª giornata Serie A, martedì 15 dicembre 2020, ore 20.45, Benevento-Lazio 14ª giornata Serie A, mercoledì 23 dicembre, ore 20.45, Lazio-Milan 16ª giornata Serie A, mercoledì 6 gennaio, ore 15.00, Lazio-Fiorentina

Grazie a DAZN, potrai seguire le 3 gare della Lazio, che si giocheranno tutte in un mese, al prezzo di 9,99 euro.

Segui la Lazio contro Benevento (15/12), Milan (23/12) e Fiorentina (06/01) su DAZN. 9,99 Euro/Mese. Attiva ora

Abbonandoti a DAZN avrai accesso anche a tutta la programmazione sportiva della piattaforma streaming, sia live, sia on demand. Fra gli eventi trasmessi anche la Serie BKT e, in esclusiva, la Liga spagnola e l’FA Cup inglese.