Noslin è il portafortuna di questa Lazio! Con la doppietta realizzata ieri all’Olimpico contro il Lecce l’olandese raggiunge quota sei reti stagionali

La Lazio si gode un Tijjani Noslin in versione trascinatore e scopre nei numeri dell’olandese una vera e propria garanzia di risultato. La doppietta firmata ieri all’Olimpico contro il Lecce non ha soltanto indirizzato la sfida contro i salentini, ma ha proiettato l’attaccante a quota sei reti stagionali e 5 assist, permettendogli di balzare in testa alla classifica marcatori interna dei biancocelesti. Tuttavia il dato che più colpisce va oltre il semplice bottino individuale.

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Noslin porta punti alla Lazio: zero sconfitte quando timbra il cartellino

In casa biancoceleste, infatti, esiste ormai una regola non scritta: ogni volta che Noslin riesce ad andare a segno in Serie A, i biancocelesti escono dal campo imbattuti. Una striscia iniziata già nella sua prima stagione a Formello, con i gol realizzati contro Torino e Genoa, proseguita nella scorsa annata grazie alle reti contro Lecce e Cremonese e alla doppietta rifilata al Parma, e infine consolidata in queste prime dodici giornate con le firme contro Milan, Venezia, Sassuolo e con i due squilli di ieri ai salentini.

I numeri del talismano Noslin: 26 punti su 30 per la Lazio

Andando ad analizzare nel dettaglio l’incidenza delle marcature di Noslin sull’andamento della squadra, emerge un rendimento quasi perfetto: nelle dieci gare di campionato in cui l’attaccante olandese ha trovato la via del gol, la formazione di Gattuso ha conquistato otto vittorie e due pareggi, incamerando la bellezza di ventisei punti sui trenta complessivamente disponibili.

Un ruolino di marcia che fotografa quanto le reti dell’ex Verona sappiano spaccare le partite e indirizzarle sui binari favorevoli ai capitolini.