Reda Belahyane, centrocampista della Lazio, si è espresso dopo il successo ottenuto contro il Niger soffermandosi in particolare sulla sua prova. Le dichiarazioni

Il successo ottenuto contro il Niger ha portato in dote tre punti fondamentali per il cammino della nazionale, ma non è bastato a placare l’autocritica dei protagonisti in campo. Tra i più lucidi nell’analisi post-partita c’è stato Reda Belahyane, giovane centrocampista di proprietà della Lazio e classe 2004, che nell’ultimo impegno dei Leoni dell’Atlante è partito regolarmente nell’undici titolare scelto dal commissario tecnico.

Nonostante la vittoria e il bottino pieno conquistato, il mediano ex Hellas Verona non ha nascosto il proprio disappunto per il rendimento offerto, sia a livello personale che di squadra, analizzando senza filtri i margini di miglioramento in vista dei prossimi impegni ufficiali.

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L’analisi di Belahyane sulla prestazione personale e di squadra

Interpellato al termine dell’incontro, il centrocampista biancoceleste Belahyane ha immediatamente evidenziato come la prova collettiva e individuale sia rimasta al di sotto delle aspettative reali del gruppo. Pur riconoscendo il valore primario del risultato positivo, il talentuoso regista ha espresso chiaramente il proprio rammarico per il gioco espresso in campo:

«Sul piano strettamente personale ritengo che la mia prova sia stata insufficiente: avrei potuto disputare una gara di ben altro livello. Lo stesso discorso vale per l’intera selezione: eravamo in grado di esprimere un calcio nettamente superiore. L’aspetto cruciale, tuttavia, resta il bottino dei tre punti conquistati, e l’auspicio è quello di proseguire su questa rotta vincente».

La lezione dal campo

Entrando poi nel dettaglio tattico e agonistico del match, Belahyane ha voluto mettere in guardia i compagni sulle insidie tipiche del calcio continentale, caratterizzato da un agonismo esasperato. Il centrocampista biancoceleste ha spiegato come l’approccio mentale debba necessariamente adeguarsi ai ritmi e alla pressione degli avversari:

«Dobbiamo renderci conto che affrontare le rappresentative africane impone un impatto fisico notevole e la capacità di primeggiare nei duelli individuali. È per questo motivo che formazioni sulla carta inferiori sotto il profilo tecnico riescono a metterci in crisi attraverso la battaglia muscolare. Non ci siamo dimostrati all’altezza, né io né i miei compagni. Ci auguriamo di alzare il livello nelle prossime sfide. Vincere è fondamentale, ma abbiamo le capacità per fare molto di più».