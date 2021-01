Big match questa sera per il Bayern Monaco, avversario della Lazio in Champions League: bavaresi in campo contro il Borussia M’Gladbach

Impegno di livello per il Bayern Monaco, avversario della Lazio in Champions League agli ottavi. Questa sera la squadra di Flick scenderà in campo contro il Borussia M’Gladbach per una delle sfide più esaltanti di questa Bundesliga.

I bavaresi, primi in classifica, proveranno a vincere la trasferta per mantenere la vetta della classifica del campionato tedesco.