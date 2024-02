Bayern Monaco: un attaccante torna in squadra, ma tanti infortunati

Un attaccante del Bayern Monaco è tornato in gruppo, ma restano tanti gli infortunati per la trasferta con la Lazio

Come riportato dal sito ufficiale del Bayern Monaco, un attaccante è tornato a disposizione di Tuchel: Bryan Zaragoza, attaccante esterno acquistato a gennaio.

Non si sono allenati Neuer e Mazraoui, ma si tratta solo di una misura preventiva; mentre sono da tenere d’occhio di Laimer, che ha svolto lavoro differenziato. Non saranno convocati Davies, Coman e Gnabry per il match contro la Lazio.