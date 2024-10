Baroni a Sky: «Ecco come si può vincere stasera. Dele-Bashiru e il nuovo ruolo? Sta crescendo, ho fatto questo ragionamento»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Twente: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Twente Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato così.

RUOLO DI DELE-BASHIRU – «Ha tanta fisicità ma anche qualità. E’ un giocatore bravo nella corsa in avanti. Oggi test difficile, loro sono una squadra che ha palleggio e qualità. Gioca a calcio molto bene, sarà una partita complicata dove ci vuole testa, pensiero e posizionamento. Un test difficile, giusto che oggi vediamo anche lui come si comporta. Sta crescendo. Credo sia un giocatore con prospettive importanti».

COSA SI VEDRA’ NELLA LAZIO OGGI – «Credo in un calcio di mobilità, ho giocatori che lo sanno interpretare bene. La ricerchiamo tra le linee, nella capacità di creare in fascia, di bucare con superiorità numerica e nei cambi fronte. La squadra è stata molto paziente, lo deve fare. Avere il pallone è una situazione su cui lavoriamo molto. Oggi è una partita dove troviamo un avversario che gioca, che ha mobilità, che ha qualità ma non grande fisicità. Dovremo essere bravi, occorrerà veramente una partita qualitativa e di grande distanza, ma anche compattezza tra i reparti».

INTENSITA’ – «E’ determinante, c’è una marcia in più. I giocatori si sentono anche liberi di sbagliare, questo li porta a giocare veloci e dove non hanno paura dell’errore. Oggi dobbiamo metterci al pari dell’intensità e della corsa, ma anche della velocità di pensiero. Serve anche la testa veloce».