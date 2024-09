Baroni a Dazn: «Mi assumo la RESPONSABILITA' per il gol preso. Castellanos? Domani farà gli ESAMI, vi svelo che...»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo il match giocato contro il Verona: ecco le sue dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato così a Dazn dopo Lazio Verona.

GOL CASTELLANOS – «Lavoriamo sulle traiettorie, specialmente in queste due settimane ci siamo concentrati su questo. Abbiamo messo un gioco che non sveliamo. Una grandissima traiettoria di Zac. La squadra oggi, oltre al gol su palla inattiva, ha lavorato sugli esterni. Dobbiamo sfruttare bene le situazioni che ci capitano».

CAPIRE I MOMENTI – «Troveremo gli equilibri, oggi non era facile dal punto di vista difensivo e l’abbiamo interpretata bene».

GUENDOUZI – «Mi piace questo termine, anche io lo definisco tuttocampista. Ha tanto volume, può mettere dentro questa corsa in avanti. Io chiedo di spenderci su questo. Non è che non è una mezzala, ma tocca tanti palloni e vuole essere sempre al centro del gioco. Con Rovella ha fatto molto bene».

LA LAZIO HA DATO TUTTO – «Il pubblico vuole una squadra che si spende. Quando parlo di questo mi piace che la squadra lo sappia incarnare. Con questo tipo di partite ti avvicini al risultato che vuoi raggiungere, la squadra oggi ha speso tanto, ha speso tutto. Gila era al rientro e non aveva nemmeno fatto un’amichevole, ci sono tante situazioni in questo momento. Non era facile lavorare nel periodo di preparazione, è importante l’atteggiamento mentale che fa la differenza. La squadra si allena forte, quando ti alleni forte vai forte anche in campo».

GOL PRESO – «Mi assumo la responsabilità. Quando lavori contro una squadra con due trequartisti che lavorano tra le linee non è facile la fase difensiva».

CASTELLANOS – «Domani farà valutazioni strumentali. Qualcosa l’ha avvertito, non credo sia importante. Per i giocatori, dopo i viaggi intercontinentali, non è facile averli al meglio. Si è conquistato però la convocazione, speriamo non sia nulla di importante».