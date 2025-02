Baroni Lazio, le assenze sono un alibi, ma a Venezia una delle peggiori uscite stagionali – le pagelle

Baroni Lazio, le pagelle del tecnico nel pareggio dei biancocelesti contro il Venezia: ecco i giudizi sui principali quotidiani

Una Lazio insufficiente strappa un punto al Penzo contro il Venezia: la squadra di Baroni aveva un parziale alibi per le assenze, ma allo stesso tempo l’atteggiamento della squadra non ha convinto, spenta e poco aggressiva. Di seguito le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «La prima prova davvero deludente della stagione. Non sveglia la squadra».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Squadra spenta e poco aggressiva, non trova spazio e costruisce quasi niente. È il primo pareggio fuori casa, ma certe partite spesso si perdono. A volte bisogna sapersi accontentare».

TUTTOSPORT 6 – «Le assenze hanno pesato, forse la fatica pure. La Lazio ha sofferto contro un Venezia più gagliardo».

IL MESSAGGERO 5 – «Si interrompe la serie di 4 vittorie di fila in trasferta in una partita decisiva per l’Europa. Sconcerta la prestazione di Noslin, scelto come vice Taty: se questa è la soluzione per un mese, c’è da preoccuparsi».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «D’accordo: mancano Rovella e Castellanos. Ma possibile che sul campo della penultima della fila si crei solo una palla gol, peraltro sprecata? Troppo poco e troppo male. Martedì sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro l’occasione di farsi perdonare di questa «vacanza» in Laguna».