Baroni a Dazn: «Siamo AMBIZIOSI, ma NON guardiamo la classifica. Sosta? Ecco cosa ne PENSO». Le parole dell’allenatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio-Empoli, Marco Baroni ha analizzato così la vittoria della sua squadra:

PAROLE – «Pedro è un ragazzo straordinario e un riferimento costante per i giovani. Dico ai ragazzi di guardarlo sempre perché è un modello di riferimento. Ce lo teniamo stretto. Primo gol preso per colpa del campo, perché Ivan è scivolato. Loro non hanno mai tirato in porta. La squadra ha voluto questa vittoria con voglia, determinazione e sentimento. Dobbiamo trasmettere ai tifosi queste sensazioni.

Noi siamo ambiziosi come società, ma dobbiamo passare dal lavoro e dal collettivo. Lo stiamo facendo e non dobbiamo guardare la classifica. L’entusiasmo fa piacere, ma ho l’età giusta per tenere i ragazzi con i piedi per terra. Io alleno 23/24 giocatori e tutti hanno le stesse opportunità, perché solo così si può fare bene. La sosta ci darà modo di riposare, ma al rientro abbiamo 7 gare in 21 giorni e dobbiamo lavorare».