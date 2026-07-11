Baroni: «Alla Lazio esperienza meravigliosa, ora riparto a Verona con ferocia»

Marco Baroni apre la sua nuova avventura sulla panchina del Verona e lo fa citando l’esperienza vissuta da allenatore della Lazio

Marco Baroni si presenta ufficialmente come nuovo allenatore del Verona. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per illustrare le proprie sensazioni, spiegare le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club e tracciare le prime linee guida in vista della prossima stagione.

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Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Baroni ha manifestato grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova esperienza. L’allenatore ha sottolineato il valore della città, della tifoseria e del progetto costruito dalla società, assicurando il massimo impegno da parte sua e dello staff tecnico.

Non è mancato anche un passaggio sul recente percorso professionale. Baroni ha ricordato con affetto l’esperienza vissuta alla Lazio, definendola meravigliosa, prima di soffermarsi sulle difficoltà incontrate a Torino e sulla volontà di assumersi le proprie responsabilità. Le sue parole:

«È un piacere salutare voi e la gente di Verona, sono orgoglioso, carico di essere qui. Sono venuto a Verona per la città, per la sua gente, per il direttore che è qui a fianco a me. Verona non ha categorie, la categoria sta nel valore della sua gente, questo è ciò che conta per me. Sono veramente convinto, daremo tutto con il mio staff per fare bene, questa è la mia unica certezza.

Sono tornato qui con una scelta ben chiara. Ho fatto una esperienza meravigliosa alla Lazio, con ragazzi straordinari, con un percorso straordinario in Europa, a Torino non mi piace cercare alibi, ma ci sono state molte componenti che non hanno aiutato, ma mi prendo la responsabilità di ciò che è successo».

Baroni non ha cercato giustificazioni per quanto accaduto nella sua ultima esperienza, assumendosi pienamente le responsabilità dei risultati ottenuti. Allo stesso tempo, il ricordo della Lazio resta positivo, soprattutto per il lavoro svolto con i giocatori e per il percorso europeo.

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Baroni riparte con ambizione e ferocia

Il nuovo allenatore del Verona ha infine chiarito di non essere arrivato per dimostrare qualcosa a livello personale. L’obiettivo è ripartire insieme alla squadra e costruire un percorso importante:

«Ma non sono qui per dimostrare qualcosa, piuttosto con la voglia e la ferocia di ripartire insieme e di fare qualcosa di importante».

La parola chiave della nuova esperienza sarà quindi la determinazione. Marco Baroni vuole trasferire alla squadra intensità, compattezza e spirito di sacrificio, elementi considerati indispensabili per affrontare una stagione lunga e impegnativa.