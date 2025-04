Baroni a DAZN: «La squadra ha dimostrato di meritare la Champions. Lotteremo fino alla fine»

L’allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta nella serata odierna contro il Genoa

Marco Baroni ha analizzato il match tra Genoa e Lazio ai microfoni di DAZN.

SU CASTELLANOS – Quando sono tornati i giocatori importanti, per noi sono fondamentali. Io non posso parlare di chi non c’è perchè indebolirei chi è con noi. Sono molto contento per Dia, ma tutta la squadra ha fatto la partita che sapevamo, in uno stadio difficile e contro una squadra che gioca con grande ritmo. Complimenti ai ragazzi.

REAZIONI – L’amarezza è tanta, però c’è la consapevolezza di aver fatto un grande torneo e una grandissima partita, di spessore sotto tutti gli aspetti. Deve essere un punto di partenza, da oggi dobbiamo giocarci tutte le partite per rimanere in Europa, perchè la squadra ha dimostrato di meritarselo e lotteremo fino alla fine per conquistarci questo posto.

PARITA’ NUMERICA – Non dobbiamo colpevolizzare Belahyane, era dispiaciuto, sapeva di aver commesso un errore e sarà un’opportunità di crescita per lui. Fortunatamente la squadra è rimasta solida nella prestazione, è salito il livello di tutto, è chiaro che con la parità numerica si è aperta un’altra partita, ma il carattere della squadra è stato importante.

SULLE VOCI – Non mi danno fastidio, sono troppo concentrato con la squadra. Dobbiamo pensare al lavoro, siamo arrivati qui insieme, abbiamo fatto un percorso molto bello, la squadra si è sempre espressa bene, noi dobbiamo solo pensare alle prossime partite.