Lazio, nuovi ingressi nello staff tecnico di Sarri: ecco di chi si tratta

Lazio, nuovi ingressi nello staff tecnico di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione: ecco di chi si tratta

Oggi, 12 luglio, si chiude la fase iniziale dei test fisici per la Lazio a Formello, con le ultime prove polmonari. Seguirà un giorno di riposo, e da lunedì 14 luglio, la squadra di Maurizio Sarri entrerà nel vivo del ritiro precampionato. Il gruppo sarà composto da almeno 30 giocatori, inclusi giovani promettenti come il Primavera Pinelli. Il futuro del difensore Ruggeri rimane in bilico, con diversi club di Serie B interessati a un suo prestito. Si avvicina anche la cessione di Floriani Mussolini alla Cremonese, in prestito con diritto di riscatto, ma con la Lazio che manterrà il 50% sulla futura rivendita.

Con il blocco del mercato in entrata che limita la possibilità di acquisire nuovi giocatori, la Lazio ha deciso di rafforzare il suo staff tecnico, una mossa strategica per ottimizzare le risorse interne e massimizzare il rendimento della rosa attuale. Come riporta Il Messaggero, accanto ai sette uomini fidati di Sarri, arriveranno altri tre o quattro collaboratori. Tra i nuovi innesti spiccano i nomi di Fugalli, attuale preparatore della Primavera, e Fedeli, vice della squadra femminile. Questa scelta di integrare professionisti già all’interno del club o con un background consolidato testimonia la volontà di Sarri di avere uno staff ampio e competente, capace di supportare al meglio la preparazione e lo sviluppo dei giocatori.

Il potenziamento dello staff è fondamentale per Sarri, soprattutto in un contesto di mercato bloccato. Ieri, tra una sigaretta e una riunione con il direttore sportivo Mariano Fabiani, il “Comandante” ha fatto il punto della situazione. La discussione si è concentrata sui nomi da lanciare e valorizzare, come Dele-Bashiru, Belahyane e Nuno Tavares, che dovranno assumere un ruolo più rilevante. Si è parlato anche dei giocatori chiave da blindare, tra cui Romagnoli, Gila, Guendouzi e Zaccagni, elementi considerati inamovibili per il progetto tecnico. Infine, sono stati analizzati i reparti che necessitano di essere completati, seppur con le risorse attuali. La sfida è partita, e non solo in attacco, ma in ogni settore del campo e della preparazione, con un focus sul lavoro quotidiano e sulla crescita individuale, sostenuta da uno staff tecnico più ampio e specializzato.