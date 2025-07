Tavares Lazio, Sarri pronto a reinventare il terzino: sarà un acquisto fatto in casa

Tavares Lazio, con il blocco del mercato il terzino portoghese diventa il rinforzo “casalingo” per Maurizio Sarri, pronto a riplasmarlo

Il calciomercato Lazio è attualmente in una fase di blocco totale per le entrate, a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità. Questa situazione ha costretto il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Mariano Fabiani a ridefinire completamente la loro strategia per la nuova stagione. In una cruciale riunione a Formello, come riportato da Il Messaggero, è stato delineato un piano d’azione che trasforma l’ostacolo in un’opportunità: la valorizzazione intensiva dei talenti già presenti all’interno della rosa. L’impossibilità di tesserare nuovi giocatori fino alla finestra invernale ha imposto un focus totale e pragmatico sulle risorse interne, con l’obiettivo di rendere la squadra competitiva lavorando sul materiale già a disposizione.

Tra i profili specifici su cui la Lazio intende puntare per una crescita immediata e per coprire le lacune create dal blocco del mercato, spicca il nome dell’esterno Nuno Tavares. Il calciatore, già di proprietà del club, sarà investito di nuove e importanti responsabilità. L’intento della società è quello di trasformarlo in un vero e proprio “acquisto” fatto in casa, una soluzione interna per sopperire alla mancanza di rinforzi esterni sulla fascia. A Tavares verrà garantita la fiducia della dirigenza e, soprattutto, il minutaggio necessario per esplodere definitivamente e affermarsi come un elemento cardine della squadra.

La sfida per Sarri sarà quella di plasmare il gruppo e far crescere al massimo le potenzialità di Nuno Tavares. L’esterno dovrà adattarsi al meglio ai dettami tattici del “Comandante“, migliorando sia in fase difensiva che offensiva per diventare un elemento imprescindibile della corsia. Il lavoro sul campo, la dedizione negli allenamenti e la possibilità di giocare con continuità saranno determinanti per il suo sviluppo. La Lazio, dunque, si affida a Nuno Tavares come una delle sue principali scommesse per questa fase di mercato forzatamente “interna”, sperando che la sua valorizzazione possa contribuire a colmare le attuali mancanze della rosa e a migliorare le prestazioni complessive della squadra. L’obiettivo è chiaro: fare di necessità virtù, in attesa di poter tornare a operare a pieno regime sul calciomercato in futuro, quando le restrizioni finanziarie saranno superate.