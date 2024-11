Baroni a LSC: «Faccio i complimenti alla squadra e dedico questa vittoria a Flavio Rosci e alla sua famiglia»

Baroni, il tecnico biancoceleste esterna a caldo la sua sensazione per la vittoria e la dedica al tifoso venuto a mancare

Alla fine della roboante vittoria con il Como da parte della Lazio, ai microfoni di LSC mister Baroni esterna le sue sensazioni a caldo dedicando il successo al tifoso venuto a mancare ossia Flavio Rosci

PAROLE – Serata bellissima, faccio i complimenti alla squadra e dedico la vittoria alla famiglia di Flavio Rosci. Era un tifoso, lo ricorderemo sempre. Gli faccio le mie condoglianze. Ci siamo un po’ complicati la vita, ma questa è anche un po’ la nostra squadra che si mette nelle difficoltà e poi le risolve. Siamo stati bravi, abbiamo avuto personalità. Questo è un campo difficile, il Como gioca insieme da tanto, Fabregas è bravo. Noi gli abbiamo tolto il palleggio e siamo stati aggressivi nel modo corretto

TCHAOUNA – Tchaouna? Il gol è importante. L’attaccante deve vivere anche di crescita, deve dare di più. Lo stesso vale per Noslin, li dobbiamo sostenere. Il gol è un premio per lui, ma anche per la squadra. Pedro? Lo metto in campo e ce lo godiamo. Sta bene fisicamente, è indiscutibile per tante cose, dall’atteggiamento alla qualità. Lui dietro ha scritto che ha ancora tanta voglia di fare e lavorare. Il momento lo gestirò con la stessa ferocia con cui vado tutti i giorni al campo insieme alla squadra. Arriveranno momenti difficili, dobbiamo essere pronti. Dobbiamo continuare a lavorare creando un’identità forte