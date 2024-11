Balzarini a Juventusnews24: «La Nazionale? Il bilancio è molto positivo e anche sorprendente, ecco perchè»

Balzarini, il giornalista ai microfoni di Juventusnews24 ha espresso il suo parere sulla Nazionale di Spalletti dopo la Nations League

Infine sulla Nazionale di Spalletti. Qual è il suo bilancio al termine del girone di Nations League?

«Il bilancio è sicuramente positivo e anche sorprendente se vogliamo, visto che tutti pensavano io per primo che Spalletti saltasse dopo l’Europeo. Invece ha avuto la forza di rimanere e sta smentendo con i fatti tutti i detrattori della Nazionale. Mi è spiaciuto che ci si è ricordati con enfasi da parte di molti tifosi che la Nazionale ha perso in casa con la Francia e ci si è dimenticati che la Nazionale aveva vinto anche in casa della Francia. E che di perdere con la Francia, che è tecnicamente più forte dell’Italia, ci possa stare. Quindi credo che questo accesso ai quarti di finale sia comunque una bella soddisfazione. Anche se è arrivato da secondi in classifica, passami il termine “chi se ne frega”. L’importante è che l’Italia vada avanti».

