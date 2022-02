Ballotta: «Non vedo grandi miglioramenti in Strakosha»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Ballotta ha parlato a Radiosei della situazione portieri in casa Lazio. Le sue dichiarazioni.

«Non vedo grandi miglioramenti da parte di Strakosha, mi sembra rimasto quello di prima. Il salto di qualità che mi aspettavo alla fine non c’è stato. Ci sono tanti portieri che potrebbero fare al caso della Lazio. Tra gli italiani mi vengono in mente Meret in scadenza con il Napoli, ma anche Cragno del Cagliari. Prendere Reina, tuttavia, penso che sia stata una scelta giusta. Le squadre che fanno le coppe internazionali hanno bisogno di un paio di portieri di livello. Insomma, lo spagnolo poteva dare una scossa al compagno di reparto ma così non è stato. Nel calcio di oggi i portieri bravi con i piedi fanno comodo».