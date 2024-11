Bagni sulla corsa scudetto: «La Lazio sta facendo benissimo ma per me le favorite sono queste due squadre»

Bagni, l’ex calciatore rilascia alcune considerazioni riguardo la lotta scudetto soffermandosi in particolare sulla Lazio

Ai microfoni di Radio Radio ha parlato Salvatore Bagni, il quale rilascia alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto includendo anche la Lazio

PAROLE – Atalanta da Scudetto? Nei miei anni qualche sorpresa c’è stata, dal Verona alla Samp, fino al mio Napoli. Adesso una sorpresa è molto più difficile, ma Atalanta, Fiorentina e Lazio stanno facendo benissimo. Per ora il campionato è equilibrato. Alla fine, le mie favorite rimangono Inter e Napoli, nonostante il Napoli non sia partito da favorito dopo il decimo posto della scorsa stagione. Il lavoro di Conte è stato straordinario, l’ha costruito in due mesi dopo il ko di Verona, ha dato un’organizzazione di gioco e una credibilità