Lazio, il dato shock sui risultati allo stadio Olimpico! È il peggiore in assoluto dell’era Lotito

Lazio, mai fatto peggio di così in casa da quando c’è Lotito presidente: la statistica più allarmante dei biancocelesti

In una stagione molto complicata la Lazio non trova mai neanche il clean sheet. I biancocelesti sino ad oggi sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata solamente in 9 occasioni (3 in Europa League), il peggior dato delle prime 12 squadre in Serie A, ma c’è anche di peggio.

Di queste 9 partite infatti (6 di Provedel e 3 di Mandas) come dimostrano le statistiche su transfermarkt, infatti solo tre sono arrivate tra le mura dello Stadio Olimpico. Un dato incredibile in quanto non era mai accaduto prima che i biancocelesti arrivassero a questo punto della stagione con solamente tre reti inviolate casalinghe. Un paragone con Sarri? Lo scorso anno, a questo momento, ne aveva raccolti 13.