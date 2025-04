Baroni Lazio, il tecnico ha le partite contate? Serpeggiano malumori nella capitale biancoceleste

Baroni Lazio, continuano le tensioni tra il tecnico e la tifoseria biancoceleste? La situazione attuale dell’allenatore

Baroni Lazio potrebbe essere stato uno di quei colpi di fulmine estivi dei quali ci si infatua a prima vista ed il cui sentimento, nel corso del tempo, scema lentamente. La relazione tra il tecnico e la società rimane pressoché in buone condizioni in quanto questa ha sempre visto positivamente il lavoro dell’allenatore ma, ora, potrebbe cambiare tutto.

Siamo infatti ai titoli di coda di una stagione di Serie A che ha deluso gran parte dei tifosi capitolini, attualmente nella corsa per il sesto-settimo posto. Come scritto da Il Messaggero tuttavia la stagione del tecnico sarebbe giunta ad un crocevia. Per una conferma sarà infatti necessario trovare un rilancio alla propria squadra nelle sfide contro Atalanta e Bodo Glimt. due match che decideranno il corso di una stagione che, ad oggi, non ha soddisfatto a pieno i supporters degli aquilotti.