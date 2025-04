Atalanta Lazio, brutte notizie per Baroni! Gasperini recupera una pedina importante in vista della prossima sfida

Condividi via email

Atalanta Lazio, Gasperini recupera un elemento importante per la prossima partita di Serie A: tutti i dettagli sul rientro di un top

Atalanta Lazio calamiterà gli occhi di tutti gli appassionati di calcio nel prossimo turno di Serie A. I biancocelesti si recheranno nel capoluogo lombardo per provare a strappare dei punti importantissimi ai rivali nerazzurri.

Tuttavia arrivano delle pessime notizie per i capitolini nell’edizione odierna de L’Eco di Bergamo il quale scrive che i padroni di casa hanno recuperato Ederson per la partita dopo il turno di stop per squalifica. Il nerazzurro sarà affiancato da De Roon nella zona nevralgica del campo, a supporto di Pasalic sulla trequarti (favorito su Charles De Ketelaere).