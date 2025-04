Lazio Bodo Glimt, il dato aggiornato sulla vendita dei biglietti per la prossima sfida europea dei biancocelesti: il dato

Lazio Bodo Glimt quanti saranno i tifosi biancocelesti nella sfida contro i norvegesi! Il dato aggiornato sui tifosi

Lazio Bodo Glimt sarà la prossima partita di Europa League dei biancocelesti e sancirà molte cose sul futuro di Baroni e della sua squadra. I biancocelesti necessitano di maggior continuità e, per questa ragione, sarà necessario scendere in campo il 13 aprile l’Olimpico con la voglia di strappare i tre punti.

Per questa ragione il supporto dei tifosi sarà necessario per dare manforte ai ragazzi e così, come scritto da il Corriere dello Sport, sono stati venduti ben 31.500 biglietti, con ancora due settimane di vendita. Un numero incredibile che può ancora solamente salire! Una grande risposta per i supporters.