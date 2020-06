Atalanta-Sassuolo: Ilicic in tribuna per un problema al ginocchio

Piccola distorsione al ginocchio per Ilicic, Gasperini non rischia. Da valutare le sue condizioni in vista di Atalanta-Lazio

Negli undici titolari in casa Atalanta che affronteranno il Sassuolo non ci sarà Josip Ilicic. Lo sloveno ha subito una piccola distorsione al ginocchio e Gasperini non se l’è sentita di rischiare il suo centrocampista. Solo tribuna per il numero 72.

Nei prossimi giorni, Ilicic, si sottoporrà agli accertamenti del caso per valutare la possibilità di essere impiegato nella sfida di mercoledì che vedrà l’Atalanta affrontare la Lazio di Simone Inzaghi.

Gianlorenzo Di Pinto