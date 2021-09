Atalanta, Percassi: «Scudetto? No, prima pensiamo alla salvezza...»

Antonio Percassi ha rilasciato una lunga intervista a l’Eco di Bergamo dove ha parlato dell’Atalanta e degli obiettivi della stagione

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a l'Eco di Bergamo. Ecco alcuni estratti.

SCUDETTO – «Mi piacerebbe che si smettesse di parlare di scudetto, siamo l’Atalanta e di scudetti ne abbiamo appena vinti tre consecutivi conquistando tre terzi posti in Serie A. E altri due, più una terza finale due mesi fa, li abbiamo vinti con la Primavera».

SALVEZZA – «Non derogheremo mai alle nostre regole, quindi prima bisogna arrivare in fretta ai 40 punti. Prima ci arriviamo e prima potremo guardarci intorno, perché il passo successivo sarà puntare a confermarci in Europa. Ma prima conta confermarsi in categoria […] Invito tutti a godere sino in fondo di quello che stiamo vivendo. Con orgoglio, da bergamaschi e atalantini. Vista la nostra storia questo è un sogno che si concretizza, dobbiamo esserne fieri, ogni giorno. E pensiamo a salvarci in fretta».