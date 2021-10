Atalanta-Lazio: le pagelle dei quotidiani sportivi. Cataldi in crewscita esponenziale, Immobile sempre più nella storia

«Ci sta prendere un gol al 93°, non ci sta non giocare per niente partite come quella contro il Bologna» nonostante il risultato beffardo, Sarri può stare tranquillo: la Lazio è sulla strada giusta e la prestazione non è di certo mancata contro l’Atalanta. Tra i migliori, senza dubbio, c’è Danilo Cataldi: il centrocampista ha trovato finalmente il suo ruolo e sta completando il processo di maturazione; bene anche la coppia Acerbi-Luiz Felipe, ormai sempre più solida. Da non dimenticare Immobile che ha scritto il proprio nome accanto a quello di Piola. Di seguito, le pagelle dei quotidiani:

Corriere dello Sport: Reina 6, Hysaj 5,5, Luiz Felipe 7, Acerbi 7, Marusic 5,5, Milinkovic 6,5, Cataldi 7,5, Leiva (32’ st) 5,5, Luis Alberto 6,5, Basic (24’ st) 7, Felipe Anderson 5, Raul Moro (32’ st) 6, Immobile 7, Muriqi (40’ st) sv, Pedro 7, Sarri 6,5.

Tuttosport: Reina 5,5, Hysaj 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Marusic 5, Milinkovic 5,5, Cataldi 7, Leiva (32’ st) 5, Luis Alberto 6, Basic (24’ st) 6,5, Felipe Anderson 5, Raul Moro (32’ st) 5,5, Immobile 6,5, Muriqi (40’ st) sv, Pedro 7, Sarri 6.