Atalanta-Lazio, le ultime riguardo la vendita dei tagliandi: la situazione

Atalanta-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta di Bergamo le ultime riguardo la situazione della vendita dei tagliandi

Domenica l’obiettivo primario per la Lazio è portare a casa un risultato importante, ma di fronte avrà un Atalanta anch’essa vogliosa di punti pesanti per l’Europa. A pochi giorni da Atalanta-Lazio la situazione riguardo la vendita dei tagliandi è la seguente ossia, a Bergamo non ci sarà la solita marea laziale a sostenere la squadra di Sarri.

La trasferta in Lombardia è stata vietata ai laziali residenti nel Lazio e per questo motivo i tagliandi staccati attualmente sono 171