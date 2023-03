Assumma, allenatore Lazio Under 14: «Puntiamo sulla crescita dei ragazzi»

Arrivano bellissime parole da parte di Tobia Assumma, allenatore dell’Under 14 biancoceleste

Non solo prima squadra, ma la Lazio rimane una delle società che si concentra di più sullo sviluppo del suo settore giovanile. A raccontarci di più è stato l’allenatore dell’ Under 14, Tobia Assumma, in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale della società.

LE PAROLE– «A livello lavorativo puntiamo tutto sulla crescita dei ragazzi, soprattutto cercando di potenziare al massimo lo sviluppo delle potenzialità che ha ogni individuo. Il risultato del campo è la conseguenza del lavoro che viene fatto per mettere in condizione i ragazzi di crescere il più possibile. Dall’inizio dell’anno ad oggi, siamo più che soddisfatti del lavoro che i ragazzi hanno svolto, naturalmente siamo soddisfatti anche dei risultati, ma non sono l’obiettivo prioritario che ci poniamo»

