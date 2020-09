Un ex Lazio potrebbe sbarcare alla corte di Arteta.

Da Londra a Londra, dagli Hammers ai Gunners. Felipe Anderson potrebbe non spostarsi troppo questa estate. Secondo quanto riportato da The Mirror, il brasiliano potrebbe essere il nuovo acquisto offensivo dell’Arsenal. Felipe potrebbe costare solo 5 milioni, quelli che sarebbero necessari per il prestito del calciatore. Che a Roma non tornerà per lo scarso feeling con l’allenatore.