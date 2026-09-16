Arbitro Venezia Lazio: Sozza dirigerà il match della 5a giornata - Lazio News 24

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Arbitro Venezia Lazio: Sozza dirigerà il match della 5a giornata

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Published 7 ore fa il 16 Settembre 2026
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Arbitro Pallone Serie A 1

Arbitro Venezia Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 5a giornata del campionato di Serie A 2026-2027

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Venezia Lazio sarà il sig. Simone Sozza della sezione di Seregno. La designazione completa:

ARBITRO: SOZZA

1^ ASSISTENTE: BERCIGLI

2^ ASSISTENTE: ZINGARELLI

4^ UOMO:  BONACINA

VAR: PEZZUTO

ASSISTENTE VAR: PICCININI

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